Poste, anche a Genova sciopero generale del personale: disagi per pensioni e consegne

Genova. Le rappresentanze di CGIL e UIL nel settore postale hanno indetto per oggi, martedì 3 giugno 2025, uno sciopero generale a livello nazionale. L’iniziativa mira a tutelare i diritti e il salario dei dipendenti, denunciando al contempo un atteggiamento aziendale che “annullando ogni dialogo e misconoscendo la pluralità delle voci, sta minando la democrazia all’interno della maggiore compagnia privata italiana“.

Disagi anche per gli utenti genovesi. La scelta di incrociare le braccia oggi non è casuale, visto che come annunciato nei giorni scori da oggi partono i pagamenti delle pensioni per il mese di giugno. L’agitazione sindacale riguarderà tutte le prestazioni ordinarie per l’intera durata del turno lavorativo. Per quanto concerne le prestazioni straordinarie, supplementari e aggiuntive, la protesta si estenderà fino al 2 luglio 2025. Come di consueto i servizi minimi essenziali saranno garantiti. Questa mobilitazione potrebbe avere un impatto significativo, oltre sul pagamento delle pensioni, anche sulla consegna e spedizione di posta e pacchi. Non è inoltre da escludere che possano essere coinvolti anche i servizi di pagamento effettuati tramite bollettini postali.

