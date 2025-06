Rifiuti, potenziamento dell’impianto Amiu di Fegino, il no del Municipio. Versace: “Riconsiderare il progetto”

Genova. “Il Municipio Valpolcevera esprime la propria ferma opposizione al progetto di Fegino, che se fosse confermato, vedrebbe la trasformazione dell’impianto in un polo di trattamento anche di rifiuti indifferenziati. La zona di Fegino, che già presenta notevoli criticità ambientali, subirebbe un ulteriore aggravamento della situazione con gravi conseguenze sulla qualità di vita dei cittadini”.

Con queste parole contenute in un breve comunicato stampa diffuso oggi, Michele Versace, neopresidente del Municipio V Valpolcevera, si schiera contro il progetto di potenziamento dell’impianto Amiu di corso Perrone, conosciuto come ex Dufour, nel cui futuro l’azienda prevede la costruzione di un’area di smistamento dei rifiuti indifferenziati. Nel dettaglio delle carte progettuali, anticipate da Genova24, il sito diventerebbe il secondo impianto di trasferenza della città, insieme a quello già operativo della Volpara, in Val Bisagno. Notizia che ha già suscitato la protesta dei residenti e del comitato di Fegino e Borzoli.

