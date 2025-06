Riva Trigoso: alla Fincantieri nuovi importanti carichi di lavoro fino al dicembre 2028

Dalla Segreteria Fiom-Cgil Genova e Tigullio

Nella data di oggi, 3 giugno 2025, si è tenuto presso la sede di Fincantieri di Riva Trigoso, l’annuale incontro tra Direzione aziendale, Segreterie territoriali di FIMFIOM-UILM e la RSU dello stabilimento. Questa è l’occasione che le Organizzazioni sindacali hanno per discutere sui carichi di lavoro e investimenti.

Per quanto riguarda i carichi di lavoro, il nuovo Direttore di Stabilimento, l’Ing. Quintano, ha riportato quanto segue.

Al momento in costruzione a Riva Trigoso, iniziata nel maggio del 2024, c’è la NIOM (Nave Idro-Oceanografica Maggiore), una nuova nave idro-oceanografica per la Marina Militare italiana e il pattugliatore OPV (Offshore Patrol Vessel),

lavorazione iniziata a dicembre 2024.

Questi due progetti verranno varati, la prima nel gennaio del 2026 la seconda nel febbraio del 2026. Inoltre ad aprile 2025 è iniziata la costruzione della prima FREMM EVO (Fregata Europea Multi-Missione – varo dicembre 2027), mentre a Luglio di quest’anno inizierà la costruzione della UAM (Unità d’Altura Multiruolo, per la Guardia Costiera – varo marzo 2027) e a settembre la seconda OPV che verrà varata a gennaio 2027.

Inoltre, verranno iniziate altre quattro navi, tra agosto 2026 e giugno 2027, che saranno varate tra ottobre e dicembre 2028.

Quindi un carico di lavoro importante che ci auguriamo porterà anche un significativo incremento del personale addetto.

Sono previsti, inoltre, forti investimenti sulle strutture, sui macchinari, sugli impianti che mirano ad aumentare la sicurezza. Già sono stati investiti 10 milioni di euro a cui ne seguiranno altri 9 (di cui 6,5 già approvati). Fra questi investimenti faranno parte anche quelli destinati alla terza linea di varo che permetteranno la costruzione in

contemporanea di tre navi senza movimentazioni aggiuntive sul piazzale.

Accogliamo con soddisfazione le prospettive illustrate dall’azienda sia sui carichi di lavoro che sugli investimenti previsti sul sito di Riva. Chiediamo a Fincantieri di intensificare l’investimento sulla formazione dei lavoratori, operai ed impiegati

prevedendo corsi orientati a specializzare le risorse del sito per produzioni ad alto valore aggiunto, garanzia necessaria affinche’ questo stabilimento consolidi la sua posizione strategica sul nostro territorio.

