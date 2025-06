Sestri: alla “Descalzo”, viaggio verso l’armonia con orchestra e coro

Di Stefania Verduci, professoressa Istituto “Descalzo”

Ogni scuola, nella realizzazione dello spettacolo di fine anno, si trasforma in un piccolo teatro del possibile, dove si impara non solo a suonare o a cantare, ma a convivere, ad ascoltare e a sostenersi.

Gli spettacoli di fine anno della Scuola Secondaria di Primo Grado “Descalzo” di Sestri Levante non sono semplici saggi musicali. Sono approdi, tappe di arrivo dopo mesi di navigazione comune. I ragazzi, dopo un anno vissuto tra spartiti, prove, emozioni e scoperte, giungono al porto e si raccontano attraverso la musica. Hanno veleggiato insieme, come

un’unica imbarcazione, affrontando momenti di entusiasmo e difficoltà, imparando a conoscersi, ad ascoltarsi, a sostenersi. E ora, sul palco, si es-pongono, si affidano al gruppo e alla forza del “noi”: si offrono al pubblico con sincerità, impegno, entusiasmo.

Protagonista di questo viaggio, la sera del 30 maggio, al Teatro Conchiglia di Sestri Levante, è stata l’orchestra scolastica, che si è rivelata una metafora perfetta di società ideale, per citare il pensiero del Maestro Muti Ogni strumento ha trovato il proprio spazio, ogni suono ha preso senso solo nell’intreccio con gli altri. La tastiera non può brillare senza il supporto discreto delle chitarre; il flauto più timido si affida al ritmo sicuro delle percussioni. Nessuno prevale, nessuno è superfluo: l’armonia nasce dalla collaborazione. Così, facendo musica insieme, i ragazzi imparano valori profondi: rispetto, responsabilità, cooperazione, fiducia reciproca: è una lezione silenziosa di democrazia.

L’energia che si respirava in sala era contagiosa. Gli occhi lucidi di genitori, docenti e compagni erano la risposta più sincera a quell’impegno. Non si trattava di giudicare la perfezione esecutiva, ma di riconoscere il valore del percorso, del coraggio, della fiducia reciproca che si era creata tra i ragazzi.

Accanto all’orchestra, il coro scolastico ha portato sul palco un’energia tutta sua. Pur con voci acerbe e inesperte e un’emozione palpabile, hanno cantato con un’intensità che ha commosso pubblico e insegnanti. Non avevano ancora tecnica raffinata, ma possedevano qualcosa di più raro: la determinazione. Quella volontà di mettersi in gioco, di sostenere il gruppo, di esserci.

Ogni nota, anche se incerta, è stata sostenuta da un desiderio autentico di contribuire alla bellezza collettiva. È in quella spontaneità, in quelle voci che si cercano e si sostengono, che è sbocciata una forma di armonia profondamente umana.

Il pubblico ha percepito tutto questo. Non era solo uno spettacolo: era un momento di verità, un atto di fiducia. Era il racconto di un percorso condiviso, il riflesso di quanto la musica, a scuola, possa diventare uno strumento educativo potentissimo. Uno specchio di crescita.

Fondamentale è stato il lavoro e la guida delle professoresse Laura Dalfino ed Elena Nastasi, che con competenza, pazienza e passione hanno accompagnato i ragazzi in questo viaggio. Hanno saputo creare uno spazio di libertà e responsabilità, dove ognuno ha potuto sentirsi parte attiva di un progetto più grande. Il loro impegno ha reso possibile non solo la riuscita dello spettacolo, ma soprattutto la costruzione di un’esperienza che resterà nel cuore degli studenti.

Anche la Lingua Inglese ha trovato spazio tra le voci del palcoscenico, grazie al laboratorio teatrale “Snow White”, parte del progetto eTwinning coordinato dalla prof.ssa Elena Piazze. I ragazzi, recitando in lingua straniera, hanno sperimentato un modo nuovo e coinvolgente di apprendere, unendo studio, creatività e lavoro di squadra. La messa in scena di Biancaneve ha offerto agli studenti l’occasione di confrontarsi con il pubblico in modo giocoso ma significativo, valorizzando le competenze linguistiche attraverso l’espressività teatrale. È stato un momento di grande entusiasmo e partecipazione, dove la lingua inglese è diventata veicolo di emozione e comunicazione autentica.

Il concorso musicale intitolato al coetaneo Andrea Demattei è stato un momento di intensa emozione e creatività. Ricordare Andrea attraverso la musica ha permesso ai ragazzi di esprimere i propri sentimenti e le tre canzoni composte sono il frutto di un lavoro personale in cui ogni nota e ogni parola hanno reso omaggio al sorriso e allo spirito di Andrea,

mantenendone vivo il ricordo nel cuore di tutti.

Alla “Descalzo”, la musica ha fatto da vela, da timone e da bussola. Ha insegnato a navigare insieme, a rallentare per aspettare l’altro, a risuonare all’unisono. E ha lasciato un’eco profonda: quella di una comunità che cresce, che si sostiene, che crede nel potere trasformativo della bellezza condivisa.

Lo spettacolo musicale scolastico, allora, non è solo un evento artistico. È un momento educativo profondo, un laboratorio di vita. Un piccolo, fragile, meraviglioso esempio di come potrebbe essere il mondo, se imparassimo davvero ad ascoltarci. Ed ha insegnato, forse più di ogni altra lezione, che insieme si può davvero andare lontano.

