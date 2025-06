Tappe a Pignone e Corvara per il pellegrinaggio nazionale della statua dalla Vergine della Medaglia miracolosa

Dopo aver toccato il Piemonte, il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia miracolosa, organizzato dai Missionari vincenziani d’Italia e partito l’11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco, si sposta in Liguria, a Pignone e Corvara, in Val di Vara, dal 5 all’8 giugno. “Chiedo al Signore attraverso Maria che questa iniziativa possa essere un momento per le mie due comunità di riscoperta della fede – le parole del parroco di Pignone e Corvara, don Matteo Ceccarelli -. Oltre a coloro che già vengono, che qualcun altro possa avvicinarsi e attraverso il messaggio della Madonna a santa Caterina Labouré possa riscoprire Gesù. L’amicizia con i padri vincenziani, che dal tempo del seminario quando ero a Siena mi ha sempre accompagnato, mi ha condotto ora a chiedere nuovamente a loro questo aiuto e questo lavoro insieme”.

Il programma della tappa di Pignone e Corvara prevede questi appuntamenti:

