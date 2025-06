Turismo, treni e stazioni “full”: timori per la sicurezza, c’è chi suggerisce nei giorni di picco di assegnare i posti a sedere per regolare i flussi

E’ scontato affermare che il turismo in provincia è ormai diventato un settore trainante per l’economia locale. Il territorio provinciale da anni a forza di studi, calcoli e servizi cerca di strutturare quello che da tempo non è più un fenomeno, tuttavia presenta ancora qualche criticità. I dati ufficiali dei flussi di primavera non sono ancora stati divulgati ma dai ponti, da Pasqua fino al 2 giugno, le segnalazioni sono state numerose. Proprio nel pieno di quest’ultimo periodo è riemerso il tema del trasporto ferroviario; nonostante i “giorni rossi” e i prezzi maggiorati, per controllare i flussi, le amatissime Cinque Terre hanno fatto il pieno. Le stazioni sono state affollatissime e più di un pendolare non ha potuto evitare di notare i treni stracolmi di persone.

Una lavoratrice del turismo e pendolare, in una lettera indirizzata a Città della Spezia nei giorni scorsi, si è focalizzata sul tema della sicurezza nelle stazioni ferroviarie perché “non si può mettere in discussione la sicurezza di tutti, turisti ed abitanti”. Nella missiva la lettrice racconta che alla Stazione centrale “le persone vengono fermate e vietato loro di salire, giustamente, quando un treno è già pieno fino all’inverosimile. Alle Cinque Terre vengono invitati a salire su un’altra carrozza”. “Le responsabilità – aggiunge – poi le cercheremo dopo l’ennesimo disastro quando su un treno accadrà qualche imprevisto. Mi è accaduto, come ad altri pendolari, di salire su un treno che ha preso fuoco, pieno di fumo. Con la gente stipata a questa maniera come sarebbe possibile anche solo scendere?”

Oggi un’altra situazione, descritta dal consigliere regionale del Partito democratico Davide Natale. In questo caso al centro della questione: un cambio di binario all’ultimo momento in una Stazione centrale affollata, nel primo giorno post Ponte in concomitanza con uno sciopero indetto da Cobas. Il consigliere Natale spiega: “Gli sfortunati passeggeri del Cinque Terre Express delle 10.55, già accalcati sul binario 3, vengono informati a ridosso della partenza che il convoglio è riprogrammato sul binario 1. In pochi secondi centinaia di persone si trovano contemporaneamente in movimento nel tentativo di raggiungere le scale e di conseguenza il sottopasso per arrivare alla banchina cambiata all’ultimo momento e non perdere il treno che sarebbe partito in pochi secondi”.

Il consigliere Natale nella nota aggiunge: “Ci sono arrivate segnalazioni di scene di panico, famiglie che tentavano di proteggere i bambini dalla massa umana e passeggeri che sono rimasti nello spazio di chiusura delle porte di entrata del treno pieno, cercando un pertugio per imbarcarsi sui convogli – continua Natale -. E’ inaccettabile pensare di presentare al turismo nostrano e internazionale un servizio di questo tipo! Si chiedono ai visitatori 8 euro di biglietto per uno Spezia-Riomaggiore, con un tempo di percorrenza di 7 minuti, e poi si creano anche situazioni di disagio se non di vero e proprio pericolo. Bel ricordo della nostra regione si porteranno a casa quelle centinaia di turisti. La Regione Liguria deve pretendere un servizio adeguato da Trenitalia”.

Entrambe le questioni sono accomunate da più fatti: a chi deve spostarsi in treno e chi lo utilizza per godersi un po’ di riposo per le vacanze viene chiesto un enorme sforzo, in un traffico ferroviario sviluppato in direzione Genova su due binari progettati per l’andata e il ritorno. E’ chiaro anche che stazioni e treni stipati possono rappresentare un serio rischio per la sicurezza. Quanto raccontato dalle cronache non passa inosservato anche alle associazioni di categoria. Dalla Confartigianato spezzina si sta facendo avanti una suggestione: “Per regolamentare meglio i flussi soprattutto nei periodi di maggiore affluenza – spiegano – non sarebbe da escludere l’introduzione dell’assegnazione dei biglietti compatibilmente con la disponibilità dei posti a sedere nelle carrozze: potrebbe aiutare a decongestionare le stazioni e i convogli. Sono anni che si parla di tanti temi legati al turismo. La sicurezza del viaggio e la fruizione del territorio devono essere una priorità. Il nostro è un suggerimento, la competenza è di chi ha l’autorità e la possibilità di metterlo in pratica”.

