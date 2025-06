Varazze, il 6 giugno convegno dedicato alla nuova riforma sulla disabilità

Varazze. Il Comune di Varazze, in collaborazione con l’Associazione per i Diritti degli Anziani (ADA) e il sostegno di CSVPolis, organizza venerdì 6 giugno 2025 un convegno dedicato al tema della disabilità, in particolare sulla nuova riforma che entrerà ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2027 che si terrà presso il Teatro Don Bosco di Varazze, in via Don Giovanni Paseri, dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

L’iniziativa nasce dalla volontà di approfondire e raccontare la nuova riforma per le persone con disabilità e di riflettere sulle opportunità già oggi attive grazie al sostegno delle istituzioni locali e regionali.

