I rigori decidono anche per l’Under 13, come Under 11 e Under 17, la vincitrice della stagione 2024-2025. In pochi si potevano aspettare un derby in finale tutto vicentino tra Montebello e Valdagno, dopo la fase di qualificazione, nonostante poi nel campionato triveneto si erano classificate rispettivamente 1° e 2° dopo ben 21 gare. L’imbattibilità stagionale del Montebello di Jofrè, era terminata con le due sconfitte di misura nel Girone contro Correggio (1-2) e Valdagno (1-2), un girone vinto dal Correggio con 10 punti e 0 sconfitte. Valdagno di Zordan e Piroli si è classificato secondo a 7 punti, Montebello terzo a 6 punti, vittorioso nello scontro diretto contro Azzurra Novara nell’ultima gara di qualificazione per 2-1, domenica mattina. L’altro girone ha visto in testa il CGC Viareggio, unica a vincere 4 volte su 4, di tutto il torneo, mentre al secondo posto Sandrigo ed al terzo Sarzana. Valori capovolti rispetto alle aspettative, ma i Quarti domenica pomeriggio ridanno vitalità alle due vicentine che vincono 5-0 tra Montebello e Sandrigo, e Valdagno vince in una serie lunga di rigori contro Sarzana per 5-4, dopo l’equilibrato 1-1 dei tempi regolamentari. Alle Semifinali, lunedì mattina, le due vincentine hanno due velocità completamente diverse rispetto alle avversarie che hanno avuto una giornata di riposo sulle gambe. Il Correggio Hockey viene superato 0-4 dal Montebello, per il secondo clean sheet dei playoff, mentre Valdagno esce alla distanza contro il preciso CGC Viareggio per 4-2, con le due reti decisive a tre minuti dalla fine. La finale finisce 0-0 ai regolamentari+supplementare, con la stanchezza evidente delle due formazioni (per il Montebello terzo clean sheet nelle tre gare dei playoff). La spunta ai rigori il Valdagno, soprattutto grazie alle parate del portiere Veronica Mecenero e le reti di Zordan e Battistin. Al terzo posto si classifica il CGC Viareggio di Muglia per 5-2 sul Correggio di Jara, grazie alle 4 reti di Galli, uno dei bombers delle finali con ben 12 centri. Al quinto posto classificato il Sandrigo di Catala, vincente ai rigori 1-3 contro il Sarzana di De Mola. Vincitore Coppa Fisr e settimo posto per Rotellistica Camaiore, ottavo per Azzurra Novara (0-1 ai rigori), nono per Hockey Novara e decimo per Hockey Pico. (Nella foto la squadra dell’ Hockey Sarzana alla premiazione)

