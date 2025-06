Assoporti in audizione alla Camera, ribadita la necessità di accelerare sulle presidenze delle Adsp

“In occasione di un momento istituzionale importante come l’audizione alla Camera dei Deputati sul cosiddetto Decreto-legge “Infrastrutture” Assoprti ha voluto sottolineare alcune necessità urgenti per il settore come la semplificazione amministrativa e la chiarezza di funzioni tra le pubbliche amministrazioni che interagiscono con le AdSP, ” ha dichiarato oggi a Roma il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri.

“Proprio nella stessa sede abbiamo auspicato con chiarezza che il procedimento di nomina trovi rapida soluzione, attraverso la velocizzazione dei passaggi istituzionali, anche per evitare strumentalizzazioni che possono danneggiare la competitività dei nostri scali. Stiamo attraversando una fase di trasformazione globale senza precedenti e la portualità, parte integrante dell’economia reale, rappresenta un asset di vitale importanza per l’Italia sia da un punto di vista economico che occupazionale. I nostri porti non si sono mai fermati, sempre operativi durante emergenze impreviste e imprevedibili che purtroppo hanno caratterizzato questi ultimi anni, e le AdSP si sono dimostrate e continuano a dimostrarsi organizzazioni forti e capaci di adattarsi a situazioni di ogni tipo. Per questo motivo è doveroso ringraziare tutti i Presidenti e Commissari attualmente in carica, oltre alle strutture tecniche e operative che ci lavorano ogni giorno e che in maniera altamente respnsabile garantiscono la piena funzionalità di tutti gli scali portuali,” ha concluso Giampieri.

