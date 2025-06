Aurelia Bis, Anas attiva gli strumenti sostitutivi: pagherà gli stipendi degli operai

Savona. A partire da domani, giovedì 5 giugno, Anas procederà al pagamento degli stipendi ai lavoratori della società ICI Italiana Costruzioni impegnati nel cantiere delll’Aurelia Bis di Savona-Albisola e della Spezia lungo la strada statale 1 Aurelia. Ad annunciarlo è la stessa società del Gruppo Fs Italiane.

“La continuità dell’appalto, seppur in un contesto di severe criticità finanziarie dell’impresa, è stata garantita in piena sinergia da Anas e dal commissario straordinario Matteo Castiglioni attivando gli strumenti sostitutivi della stazione appaltante per la tutela di subappaltatori, fornitori e, in ultimo, delle maestranze, attraverso il pagamento diretto sia dei lavori eseguiti sia degli emolumenti a favore degli operai”, spiegano dall’azienda.

» leggi tutto su www.ivg.it