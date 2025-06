Beverino si prepara per la “Festa di inizio estate”

Tutto pronto a Beverino per la “Festa di inizio estate” che si terrà domenica 15 giugno per l’intera giornata al Parco comunale. L’evento è organizzato dalla Pro loco Beverino Val di Vara e dalla Protezione Ccvile, con il patrocinio del Comune. La festa offrirà gastronomia con panini con porchetta, bomboloni e gelato. Per i più piccoli saranno disponibili gonfiabili. Il programma include inoltre un’esposizione di mezzi e storie della Seconda Guerra Mondiale, un’esposizione di mezzi e attrezzature agricole e banchi di hobbisti provenienti dalla Val di Vara.

