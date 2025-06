Cronoprogramma del ponte sul Calcandola in Consiglio comunale, adeguamento prezzi da 62mila euro

A causa dei ritardi accumulati nel periodo fra gennaio e marzo con la sospensione dei lavori, prosegue l’intervento di ricostruzione del ponte di via Falcinello sul torrente Calcandola. La data di ultimazione dei lavori non sarà, ovviamente, quella del 7 giugno prossimo indicata sul cartello nei pressi del cantiere ma una risposta più precisa in tal senso sarà fornita nel corso del Consiglio comunale in programma domani pomeriggio dall’assessore Giorgio Borrini chiamato a rispondere all’interpellanza presentata dall’esponente di Sarzana Protagonista Matteo Tiberi proprio in merito al cronoprogramma dei lavori che ormai dai mesi stanno provocando non pochi disagi ai residenti delle zone limitrofe. Intanto nei giorni scorsi il dirigente Mugnani ha firmato la determina di adeguamento dei prezzi per i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte per un importo complessivo di 62mila

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com