Giovane orchestra spezzina in concerto alla Certosa di San Martino di Napoli per “ConCertosa 2025”

La GOSP – Giovane Orchestra Spezzina è pronta a partire per Napoli, dove domenica 8 giugno alle 11 si esibirà nell’ambito di “ConCertosa 2025”, uno degli appuntamenti più significativi della scena musicale giovanile italiana. La partenza è prevista per venerdì 6 giugno, e vedrà coinvolti oltre cinquanta giovani musicisti spezzini che porteranno in Campania l’energia, la passione e i valori che da sempre contraddistinguono questo progetto.

Nata nel 2013 alla Spezia, la GOSP è un’orchestra giovanile inclusiva a vocazione sociale, ispirata al modello didattico venezuelano de “El Sistema” creato dal musicista ed economista José Antonio Abreu, che vede nel fare musica insieme uno strumento per crescere e per fornire a bambini e adolescenti un ambiente formativo e di riscatto sociale. Il progetto è a cura di APS Fuoriluogo ed è sostenuto da Fondazione Carispezia, che ne ha reso possibile la crescita e la continuità nel corso degli anni.

