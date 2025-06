Il Collettivo 8 marzo organizza un presidio a sostegno della Legge 194

Il Collettivo 8 marzo organizza per domani, giovedì 5 giugno, un presidio a sostegno della Legge 194. L’iniziativa si terrà dalle 9.30 alle 12.30 in Via Rosselli, angolo Via Prione. “Dopo quasi cinquant’anni dal riconoscimento del diritto a un aborto sicuro e gratuito ci ritroviamo ancora una volta in piazza a difendere la Legge 194 che riconosce questo diritto – dichiarano dal Collettivo in una nota -. La percentuale elevatissima di medici obiettori negli ospedali pubblici e nei consultori ostacola l’applicazione della legge e può favorire il ricorso all’abordo clandestino”.

