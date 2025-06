In piazza Brin l’ambulatorio mobile della Croce Rossa, controlli sanitari gratuiti

Prosegue la seconda edizione di “Operazione Donatella”, il tour sanitario della Croce Rossa della Spezia organizzato in ricordo della volontaria Donatella Galeotti. Domenica 8 giugno, dalle 9 alle 12, l’ambulatorio mobile della CRI sarà in piazza Brin per offrire controlli sanitari gratuiti alla popolazione. Le Crocerossine e un medico specialista resteranno a disposizione dei cittadini per tutta la mattinata ed effettueranno la misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo, offrendo anche consigli nutrizionali e consulenze mediche mirate.

Terminata a novembre, la prima edizione di “Operazione Donatella” ha registrato un notevole apprezzamento e ampia partecipazione da parte dei cittadini, con 1.200 controlli sanitari gratuiti effettuati complessivamente su tutto il territorio della provincia, da Portovenere alla Val di Vara passando per quartieri e frazioni della Spezia. Visto il successo ottenuto, quest’anno la Croce Rossa della Spezia ha deciso di lanciare una seconda edizione del tour sanitario per soddisfare le numerose richieste arrivate dalla popolazione. La tappa successiva sarà a Campiglia, domenica 15 giugno.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com