Incendio a San Martino, a fuoco il negozio di un calzolaio in via Lagustena

Genova. Allarme questa sera nel quartiere di San Martino dove si è sviluppato un incendio all’interno di un negozio di via Lagustena poco dopo le 21. Ad andare in fiamme i locali di un calzolaio della zona. Durante l’intervento dei vigili del fuoco la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Diverse le chiamate di emergenza fatte da residente e passanti. Secondo le prime informazioni l’allarme è scattato quando è stato notato del fumo nero uscire dalla saracinesca del negozio, in quel momento chiuso. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con diverse squadre: a facilitare l’accesso alla bottega lo stesso proprietario, accorso sul posto. Non si registrano feriti.

Ancora da accertare le cause del rogo, non si registrano al momento danni agli altri appartamenti dell’edificio. Durante le operazioni di spegnimento presenti diverse pattuglie della polizia locale che hanno gestito la viabilità della zona chiudendo momentaneamente via Lagustena a vetture e autobus.

» leggi tutto su www.genova24.it