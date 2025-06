Recco. Incidente mortale questo pomeriggio lungo l’Aurelia a Recco. Un uomo di 66 anni è rimasto schiacciato sul marciapiede tra il muro e la sua auto parcheggiata, colpita violentemente da un’altra vettura uscita di strada.

È successo poco dopo le 17.00 in via Cavour, lungo la discesa che porta alla rotatoria di entrata in paese per chi arriva da Genova.

