Giovedì 5 giugno alle ore 18 il Ristorante Rondò di Sarzana ospiterà un nuovo appuntamento con la cultura. Protagonista dell’incontro sarà Irene L. Visentin, che presenterà il suo nuovo romanzo La scogliera, edito da BRE Edizioni. A dialogare con l’autrice sarà Alice Cervia, in un confronto che promette di offrire spunti sul contenuto e sul processo creativo dell’opera. L’evento prevede ingresso libero, mentre chi vorrà potrà partecipare all’apericena a pagamento (20 euro). L’iniziativa si svolgerà in Via Rossi 28, informazioni e prenotazioni: 351 2056178 e 0187 958464.

L’articolo Irene Visentin presenta “La scogliera” a Sarzana proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com