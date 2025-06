“Mio padre è morto dopo settimane di dolore. Con lui se n’è andata parte della fiducia nella sanità locale: occorre un immediato cambio di rotta”

“Scrivo per esprimere il mio profondo disappunto per l’esperienza che ha vissuto mio padre, e di conseguenza tutta la mia famiglia, negli ultimi mesi della sua vita, ricoverato nell’ospedale della Spezia dopo la diagnosi di un sarcoma. Dopo la diagnosi, è stato ricoverato più volte nell’arco di tre mesi in vari reparti, non per necessità cliniche, ma per la cronica mancanza di posti letto nel reparto di Oncologia, dove veniva trasferito dopo alcuni giorni.

Ad aggravare tutto questo, tra un trasferimento e l’altro non c’è mai stata comunicazione tra i reparti: ogni volta si ripartiva da zero, come se il suo calvario fosse una storia appena cominciata e, dopo qualche giorno, per liberare i posti, veniva dimesso senza verificare l’efficacia della cura.

