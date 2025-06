Nave con un carico di munizioni per Israele in arrivo nel porto di Genova: venerdì 6 giugno presidio a ponte Etiopia

Genova . Una nave della compagnia Zim sarebbe in arrivo nel porto di Genova nel pomeriggio di venerdì 6 giugno con un carico di 19 pallet di munizioni destinate alla IDF in Israele. A darne notizia è il sindacato Usb del porto di Genova che in una nota spiega di aver ricevuto informazioni dai sindacalisti della Cgt del Golfo di Fos.

Mentre anche i portuali marsigliesi si starebbero mobilitando per impedire l’imbarco delle armi nel porto francese – la nave Contship Era, partita dal porto di Haifa è prevista in arrivo a Fos il 5 giugno), i portuali genovesi hanno indetto un presidio per il pomeriggio del 6 giugno a partire dalle 15 al varco di ponte Etiopia con ” l’obiettivo di impedire l’attracco della nave”. “Ribadiamo con forza che non vogliamo essere complici del genocidio che continua a Gaza e che ci opponiamo fermamente a tutte le guerre” dice l’Usb.

E i portuali del Calp (che aderiscono per la maggior parte allo stesso sindacato di base e sono da sempre in prima linea per denunciare il transito di armi nello scalo genovese) chiedono che “questa nuova giunta prenda posizione chiara sui traffici di armi in porto, e nello specifico sull’arrivo” di questa nave.

“In ogni caso – sottolinea il Calp – come collettivo faremo di tutto per contrastare le operazioni commerciali e chiediamo di partecipare attivamente al blocco che si effettuerà a ponte Etiopia a partire dalle ore 15 di venerdi 6 giugno. È un momento in cui tutte le indignazioni mediatiche e social possono sfociare in qualcosa di concreto”.