Prova a superare il quiz della patente con un “trucchetto” ma arriva la Polizia e l’auricolare resta incastrato

Un uomo ha avuto serie difficoltà a rimuovere l’auricolare che gli si era incastrato nell’orecchio, durante la prova di teoria per conseguire il foglio rosa e la patente. Accade alla Spezia e a riportare l’episodio, avvenuto nei giorni scorsi e sul quale stanno indagando le forze dell’ordine, l’associazione di categoria Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica.

“In precedenza alla Motorizzazione è arrivata una segnalazione: un’autoscuola della provincia ha ricevuto un’iscrizione alla teoria da parte di una persona che non si era mai presentata a lezione proprio a ridosso della prova scritta – raccontano da Unasca -. Il giorno dell’esame si è presentato un uomo, che una volta seduto davanti ai computer non riusciva ad eseguire nessuna azione”.

“A far insospettire i presenti – proseguono – è stato il fatto che l’esaminando non proferisse parola, avesse serie difficoltà con la lingua italiana e che tra i presenti non conoscesse nessuno, nemmeno la persona che era indicata come suo insegnante”.

La situazione, con l’esame in corso, ha richiesto l’intervento della Polizia e da un controllo è emerso che in qualche modo era riuscito ad occultare un apparecchio elettronico. All’arrivo delle forze dell’ordine l’uomo è stato allontanato non prima però di aver proceduto alla rimozione dell’auricolare con un supporto medico.

“Stando a quanto abbiamo potuto apprendere oltre all’apparecchio elettronico aveva un auricolare – aggiungono da Unasca – inserito troppo in profondità e quindi sono state necessarie le cure mediche per rimuoverlo”.

Per Unasca il tema della legalità è centrale e situazioni di tensione durante un esame “rischiano di compromettere la prova anche di quelle persone che con impegno cercano di superarla. E’ un diritto poterla sostenere in serenità. I metodi illegali non portano da nessuna parte, l’uomo fermato aveva commesso 30 errori su 30 domande. Chiediamo interventi incisivi”.

