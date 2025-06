Rapallo: “Asilo nella serra, triplo salto mortale; la maggioranza propensa allo stop”

A Rapallo i consiglieri di opposizione Francesco Angiolani, Andrea Annicchiarico, Pier Giorgio Brigati, Andrea Carannante e Gaia Mainieri hanno protocollato la richiesta di un Consiglio straordinario per discutere ancora una volta il progetto di “riconversione con demolizione di edificio adibito a serre comunali in asilo nido”. Un progetto che era partito dall’amministrazione Bagnasco per trasformare le serre dismesse in una ludoteca. Il sindaco Elisabetta Ricci ha sempre insistito per trasformare le serre in asilo. Ferma sul progetto, nonostante le critiche dell’opposizione, le proteste degli ambientalisti, le accuse di cementificazione del Parco Casale, la necessità di apportare una variante al progetto. Nonostante l’imminente acquisto del complesso degli Emiliani (dove si può realizzare l’asilo); acquisto che non era nel programma della maggioranza ma dell’opposizione.

