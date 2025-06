Da Francesco Angiolani, Capogruppo consigliare in Rapallo

Si esprime forte preoccupazione in merito alla risposta ricevuta dall’Assessore Lasinio riguardo la riasfaltatura di Piazza Primi e Via Vialli. La dichiarazione, che imputa la mancanza di interventi alla carenza di fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, evidenzia una situazione insostenibile per la sicurezza stradale di Rapallo.

» leggi tutto su www.levantenews.it