Rapallo: non solo mare, folla di fedeli ed escursionisti a Montallegro

Abitualmente, ma in particolare nei giorni scorsi durante il ponte del 2 Giugno, grandi presenze anche a Montallegro, 600 metri sul livello del mare alle spalle di Rapallo, con il celebre santuario dedicato alla Madonna, patrona della città. I fedeli lo raggiungono perché, nell’anno giubilare, è una delle tre chiese della diocesi di Chiavari in cui è possibile ricevere l’indulgenza; e anche ammirare i numerosi ex voto esposti. Ma Montallegro è anche punto nevralgico per gli escursionisti sempre più numerosi e organizzati che percorrono i sentieri alle spalle di Rapallo. Per tutti una vista splendida sul Golfo. Una stagione ottima anche per i ristoranti. Montallegro, oltre essere raggiungibile a piedi e percorrendo la stretta, tortuosa e pericolosa strada carrabile, è raggiungibile anche con l’unica funivia ligure in esercizio.

» leggi tutto su www.levantenews.it