Recco: incidente mortale in via Cavour; 66enne schiacciato da auto contro muro

Incidente mortale attorno alle 17.00 a Recco in via Cavour (Aurelia). Un’auto che viaggiava in direzione Recco avrebbe perso il controllo e ne ha tamponato una posteggiata tra il semaforo e il ristorante “Finestra sul Golfo”. L’auto ha colpito investitrice, salita sul marciapiedi, ha investito anche un genovese di 66 anni che era accanto all’auto tamponata, schiacciandolo contro il muro di una casa. L’impatto è stato terribile. La morte sarebbe stata istantanea. Sul posto sono intervenuti il medico del 118 e i militi della Croce Verde di Camogli e di Recco (una seconda persona coinvolta ha rifiutato il ricovero. I vigili del fuoco di Rapallo hanno messo in sicurezza le vetture. Sul posto la polizia municipale di Recco che ha rilevato l’incidente e i carabinieri. L’auto investitrice è stata posta sotto sequestro; patente ritirata al conducente che sarà imputato per omicidio stradale. La salma è stata trasferita all’obitorio di Genova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella foto un mazzo di rose a ricordare un precedente incidente stradale

