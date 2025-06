Riapertura provinciale di Calice, Spilamberti: “Regione in prima linea per il territorio”

“La riapertura della strada provinciale SP8 a Calice al Cornoviglio è un segnale forte e concreto dell’efficacia dell’azione regionale nel rispondere con prontezza e serietà alle criticità del nostro territorio”. Lo afferma il consigliere provinciale Luca Spilamberti, capogruppo di Vince Liguria La Spezia, che prosegue: “Un sincero ed enorme ringraziamento va alla Regione Liguria e all’Assessore Giacomo Giampedrone, che ancora una volta hanno dimostrato di conoscere a fondo le esigenze dell’entroterra e di saper mettere in campo risorse straordinarie e soluzioni rapide per garantire la sicurezza e la continuità della mobilità locale. Lo stanziamento tempestivo dei fondi regionali ha infatti reso possibile un intervento sulla frana che rischiava di isolare un’intera comunità, consentendo la riapertura a fasce orarie. Questo è il risultato di un modello di governo regionale che funziona, che non lascia indietro nessuno e che sa ascoltare, progettare e agire. Un ringraziamento doveroso va anche ai tecnici, agli operatori e ai volontari che hanno collaborato sul campo, e alla Provincia della Spezia per il supporto tecnico e operativo che ha consentito questo importante risultato. Il nostro gruppo c’è, è presente nei fatti e continuerà ad esserlo in ogni battaglia per il nostro entroterra”.

