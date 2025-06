Ripascimenti, difesa della costa, pulizia e sicurezza balneazione spiagge libere: 285mila euro di contributi per i Comuni costieri spezzini

Ammontano a circa 285mila euro le risorse indirizzate verso i Comuni costieri spezzini con due recenti decreti regionali. Con un primo atto (consultabile qui), la Regione destina complessivamente un milione e 900mila euro ai comuni costieri liguri per “interventi di ripascimento stagionale delle spiagge e interventi volti alla conservazione della consistenza e difesa delle aree demaniali marittime, nonché a progettazioni di opere di difesa della costa già inseriti nella programmazione delle opere pubbliche dell’ente e, ove ricorrano i requisiti, anche nel piano triennale dei lavori pubblici, o che il Comune si impegni a inserirli nel prossimo aggiornamento annuale. Le risorse in questione sono la quota per l’anno 2025 dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo; esclusivamente ad interventi di ripascimento stagionale, qualora la zona di intervento ricada all’interno delle circoscrizioni di competenza delle Autorità di Sistema Portuale”, come si legge nel decreto, emesso ieri, che dà il via libera alla destinazione delle risorse. L’atto stabilisce altresì che “gli interventi oggetto di finanziamento o i progetti debbano essere ultimati entro il 31 dicembre 2025 e che i Comuni beneficiari debbano comunicare alla Regione Liguria entro il 31 luglio 2025 lo specifico impiego cui intendono destinare il contributo”.

I contributi vengono assegnati ai vari Comuni in proporzione allo sviluppo lineare del litorale balneabile (compresa la parte di territorio ad uso turistico ricreativo ricadente nella circoscrizione di competenza di un’Autorità di sistema portuale); dall’assegnazione restano fuori i Comuni che non risultano dotati di Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime (Pud) o che non lo hanno aggiornato ai sensi della legge regionale 22/2008 (La Spezia, Pieve Ligure, Sarzana).

