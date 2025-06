Santa Corona, due nuovi ecografi al Pronto Soccorso donati dalla fondazione “Una Mano per gli Altri”

Pietra Ligure. Si è svolto oggi un breve incontro tra tra il Presidente della Fondazione “Una Mano per gli Altri” dott. Giuseppe Cannici, e il Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dott. Alessandro Riccardi, che ha voluto ringraziare la Fondazione per l’impegno nel sostenere la struttura. A maggio, infatti, sono stati consegnato i due ecografi donati dalla Fondazione stessa al Pronto Soccorso.

Le apparecchiature, di ultima generazione, rappresentano un’importante risorsa a supporto dell’attività clinica del Pronto Soccorso. L’ecografo sarà impiegato in diverse situazioni operative, tra cui l’assistenza prestata nella nuova sala dedicata ai codici rossi, recentemente istituita. La portabilità dell’ecografo consente l’impiego immediato al letto del paziente, anche in situazioni complesse, migliorando la rapidità della diagnosi, la presa in carico e l’orientamento verso i percorsi terapeutici più adeguati.

