Settore del vetro ancora in crisi: scatta un mese di cassa integrazione alla Bormioli di Altare

Altare. Il settore del vetro ancora in difficoltà e alla Bormioli Luigi di Altare scatta la cassa integrazione per la maggior parte dei dipendenti. La doccia fredda, non così inaspettata, è arrivata nelle scorse ore, quando l’azienda ha comunicato alle Rsu e ai sindacati che dal 30 giugno al 27 luglio, per quattro settimane, il numero massimo di lavoratori interessati sarà di 213 unità su 250 circa in totale (194 operai e 19 impiegati), i quali potranno subire la sospensione di ore lavorative (o addirittura vedersele azzerate per il periodo).

La crisi del mercato del settore del vetro da tavola e il significativo calo degli ordini sono le motivazioni che hanno spinto i vertici aziendali a ricorrere agli ammortizzatori sociali.

