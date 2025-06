Sport e scuola, presentato il video vincitore del concorso a tema “Liguria 2025 – Regione europea dello sport”

È stato presentato oggi nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria il video vincitore del concorso destinato alle scuole superiori di primo e di secondo grado, promosso nell’ambito del programma di Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport 2025, sul tema “Lo sport in Liguria: opportunità, valori ed emozioni nella pratica dell’attività fisica sul territorio ligure”.

A conquistare il primo posto è stata la classe 1ª Servizi Culturali e dello Spettacolo dell’Istituto IPSIS Gaslini-Meucci, con il video intitolato “Uno slalom di emozioni”. L’elaborato ha saputo interpretare con grande sensibilità e originalità il ruolo educativo, sociale ed emozionale dello sport, con uno sguardo attento alle bellezze del territorio ligure.

“Con questo concorso – commenta l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – abbiamo voluto coinvolgere i più giovani, dando loro l’opportunità di raccontare la propria visione dello sport in Liguria. Il video vincitore è un perfetto esempio di come sport e creatività possano diventare strumenti potenti di espressione, educazione e promozione del territorio”.

Il cortometraggio vede la partecipazione dell’atleta paralimpico Andrea Modica e degli studenti dell’istituto genovese, la regia del professor Mario Galeotti, i testi della professoressa Paola Pini e la musica e voce di Valentino Vera. Un lavoro corale che ha saputo distinguersi tra i 14 elaborati presentati da istituti di tutta la Liguria. La proiezione è stata anche un’occasione per celebrare l’impegno e la creatività degli studenti coinvolti, che hanno saputo raccontare il valore dello sport come strumento di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio.

Il concorso, promosso da Regione Liguria in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e ACES Italia, rientra tra le iniziative rivolte al mondo scolastico nell’ambito del titolo conferito alla Liguria come Regione Europea dello Sport 2025. La scuola vincitrice riceverà a settembre un premio di 2.000 euro, offerto da ACES Cinema per il sostegno ad attività ludico-sportive. Inoltre, il video sarà proposto alle selezioni degli International Video ACES Awards 2025.

