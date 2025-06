Urgenze tassonomiche

“Non scrivo come un uomo più di quanto scriva come una donna. I tentativi di ghettizzare ciò che gli americani chiamano ‘gender’ mi sembrano stupidi e destinati al fallimento” afferma Amélie Nothomb della quale ho amato il lavoro letterario tanto da portare in scena, nel 2012, un suo provocatorio e geniale testo, Acido solforico, in una trasposizione teatrale ribattezzata Concentramento. Non è del lavoro della Nothomb che intendo occuparmi ma della sua riflessione di apertura che ci propone un tema interessante, l’attuale urgenza tassonomica di individuare una lettera dell’alfabeto all’interno della quale riconoscere il proprio orientamento sessuale, l’interrogativo può essere così espresso: tale atteggiamento è inteso a liberare i comportamenti privati o a ghettizzarli in tentativi “stupidi e destinati al fallimento”? Posizioni come quella espressa dallo scrittore americano, ma spesso residente in Italia, David Leavitt che afferma “L’amore sboccia tra persone, non tra sessi. Perché porsi dei limiti?” mi sembra inoppugnabile, ma pare sia necessario consacrarla come bandiera di una battaglia tanto che qualche anno fa proprio Leavitt è stato premiato per essersi “distinto a livello internazionale per la promozione e la difesa della cultura LGBTQI+”. L’assurdo è che sia necessario difendere una scelta privata circa il come e con chi fare sesso, costruendo un elenco di lettere, inevitabilmente in crescita numerica tanto da richiedere un + in coda. Come affermava Simone de Beauvoir, “Di per se stessa, l’omosessualità è limitante quanto l’eterosessualità: l’ideale sarebbe essere capaci di amare una donna o un uomo; indifferentemente, un essere umano, senza provare paura, limiti, od obblighi”. Credo sia molto più liberatorio eliminare l’elenco di inclusione, che diventa una nuova limitante classificazione, per riconsegnare alle scelte private e assolutamente non normabili ogni propensione di gusto in ambito sessuale. E se un giorno divenisse imprescindibile precisare se si preferisce la letteratura classica a quella contemporanea? Il Martini con l’oliva o un misto di nutella e gorgonzola da spalmare su fette biscottate ma rigorosamente integrali?

La vera assurdità mi appare questa urgenza tassonomica che è una sorta di volontà di mettere in ordine, razionalizzare rigorosamente ogni gusto personale, ingabbiandolo in una classificazione e non liberandolo nello spazio privato nel quale non è opportuno che, chi non invitato, si intrometta per stabilire dietro quale etichetta collocarti. Mi sembra lucidissima l’osservazione di Alejandro Jodorowsky che denunciava come la razionalizzazione della sessualità operata dalla religione abbia prodotto una catastrofe costruendo una “morale razionale che si è estesa a tutta la società e che è profondamente distruttiva”. Mi torna alla memoria, la riporto senza pretesa di precisione ma credo di rispettare correttamente il senso, la denuncia di Herbert Marcuse nel suo saggio L’uomo a una dimensione che stigmatizzava come nel “sistema occidentale del progresso e dello sfruttamento” anche la sessualità viene assoggettata a una qualche forma di controllo. Sono convinto che una sessualità libera e liberata sia la garanzia democratica e anti dispotica più definitiva, mi associo al pensiero iconoclasta di Wilhelm Reich, specie in quello espresso il Psicologia di massa del fascismo, che oggi sarebbe perfettamente applicabile alla moderna tirannide dei presunti intellettuali autoreferenziali e “autosedicenti” libertari, insomma, la faccia pulita della surrettizia dittatura e censura del pensiero.

