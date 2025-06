Volotea annuncia il volo Genova-Madrid, sarà operativo da dicembre

Genova. A partire dal prossimo 5 dicembre Volotea assicura il collegamento Genova-Madrid senza scalo. I passeggeri in partenza dal capoluogo ligure potranno raggiungere la capitale spagnola grazie a due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì.

Il collegamento, operato in esclusiva da Volotea, rappresenta un’importante novità per la stagione invernale e conferma − si legge nella nota di Volotea − l’impegno della compagnia nel rafforzare la connettività internazionale di Genova, contribuendo a generare nuovi flussi turistici da e per la Liguria. Grazie a questa nuova opportunità di viaggio, sarà possibile favorire non solo gli spostamenti diretti dei genovesi verso una delle destinazioni più affascinanti d’Europa, ma anche l’incoming turistico verso il territorio ligure, da parte dei tanti visitatori spagnoli interessati a scoprire le bellezze del capoluogo e della regione.

