A fine luglio torna FraleMura Festival, ospite speciale Paolo Hendel

A fine luglio torna FraleMura Festival con la sua VII edizione. La manifestazione ideata e diretta da Livia Grossi, giornalista del Corriere della Sera, è uno degli appuntamenti centrali del programma estivo del Comune di Framura ed è realizzata in collaborazione con l’associazione culturale “Tutta un’altra musica – Tam Tam”. Quattro giornate (25-28 luglio) a ingresso libero dall’aperitivo a tarda serata, con performance teatrali e musicali. Focus di quest’anno è Oltre i muri. Sconfinamenti e nuove visioni, “l’occasione per riflettere sul nostro vivere in ambito privato e collettivo, un viaggio che dal micro al macro pone al centro diritti, differenze culturali e generazionali, svelando dogmi e falsi miti, il tutto declinato in linguaggi e stili differenti”, spiegano i promotori.

Tutte le sere nella Piazzetta di Setta aperitivi musicali affidati agli Slide Pistons (Raffaele Kohler, Luciano Macchia e Francesco Sandokan Moglia), che faranno ballare la piazza per poi trasformarsi in “pifferai magici” e accompagnare il pubblico tra lucciole e lumini lungo la strada degli orti. Un breve percorso che terminerà al Teatro Antica Corte di Casella, palcoscenico a cielo aperto dove il pubblico accoglie e incontra gli artisti ospiti del festival.

