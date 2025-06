“A me mi piace Alfa”: folla in centro per il firmacopie del cantautore genovese

Genova. “A me mi piace Alfa”, si legge in lettere colorate sul retro delle magliette di due ragazzine che reggono tra le mani il nuovo disco del cantautore genovese: come loro, tantissimi altri si sono ritrovati giovedì pomeriggio in via XX Settembre, davanti alla libreria Mondadori, per farsi firmare dischi, libri, cd, t-shirt e posare per una foto con il loro idolo.

Alfa, all’anagrafe Andrea Filippi, è fresco dell’uscita della versione deluxe di “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, già disco di platino. E il suo arrivo a Genova per il firmacopie ha scatenato una corsa ad accaparrarsi un posto in prima fila per vederlo.

