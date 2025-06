Alassio, nuovo cinema-teatro e sala congressi nell’ex Ritz: approvato l’aggiornamento del piano urbanistico comunale

Alassio. È stato approvato ieri nel Consiglio Comunale di Alassio, con voto favorevole della Maggioranza e astensione da parte dei consiglieri di Opposizione, l’aggiornamento al Piano Urbanistico Comunale ex art. 43 della L.U.R. n° 36/97 e successive modifiche, riguardante l’immobile corrispondente all’ex Cinema Colombo sito tra via Mazzini e via Leone XIII. Questo aggiornamento, che interessa i mappali Foglio 27, mappali 14 subb. 1 e 33 – 17 subb. 2 e 19 – 742 subb. 1 e 2, rende di fatto possibile la realizzazione di un supermercato nell’edificio dell’ex Cinema Colombo, aprendo concretamente la strada all’acquisizione da parte del Comune di Alassio dell’ex Cinema Ritz, che sarà ceduto al Comune.

Lo scorso anno, infatti, la società Arimondo – attuale proprietaria dell’ex Cinema Colombo – ha acquistato all’asta l’immobile dell’ex Cinema Ritz con l’obiettivo di cederne la proprietà al Comune dopo averla ristrutturata idonea all’utilizzo quale Sala Cinema, Teatro e Congressi.

» leggi tutto su www.ivg.it