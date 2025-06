Alzheimer: i quattordici fattori della prevenzione. Venerdì incontro in Provincia rivolto a caregiver e familiari

Nell’ambito del progetto “Fuori dal guscio: a spasso con l’Alzheimer tra natura e città”, percorso di inclusione sociale e culturale dedicato a persone fragili e alle loro famiglie, è in programma un importante incontro pubblico dedicato alla prevenzione della malattia di Alzheimer, con un focus sui 14 fattori che possono contribuire a ridurre il rischio.

Venerdì 6 giugno, alle 17.30, presso la sala consiliare della Provincia della Spezia, si terrà un incontro rivolto a caregiver e familiari, con la partecipazione di due farmacologi di fama internazionale: il professor Stefano Govoni e la professoressa Cristina Lanni, docenti dell’Università di Pavia. I relatori illustreranno in modo chiaro e accessibile i più recenti sviluppi scientifici sui fattori di prevenzione, oltre agli aggiornamenti sulla ricerca farmacologica e terapeutica legata alla demenza. L’iniziativa si inserisce in una settimana ricca di attività del progetto Fuori dal Guscio, che sabato 8 giugno prevede anche un’escursione inclusiva a Porto Venere, pensata per favorire il benessere, la socialità e l’accessibilità per tutti. “Fuori dal guscio” è un progetto promosso da Amas (Associazione Malattia di Alzheimer Spezzina) con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Per mano – Percorsi verso l’autonomia e l’integrazione”, partner Comune della Spezia e Asl 5, che si sviluppa nell’arco di quest’anno. Ha l’obiettivo di offrire opportunità di aggregazione, informazione e sollievo rivolte a persone con fragilità cognitive e ai loro familiari, e di superare l’isolamento sociale e familiare che spesso accompagna le persone affette da demenza.

