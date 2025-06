Aurelia Bis, Tafaria: “Pagati da Anas gli stipendi di marzo e aprile”

“Sono stati pagati da Anas gli stipendi di Marzo e Aprile alle lavoratrici e ai lavoratori del cantiere dell’Aurelia Bis della Spezia. Siamo soddisfatti e ringraziamo Anas per la disponibilità che ha dimostrato, ma adesso ci aspettiamo che finalmente si chiarisca definitivamente la posizione di Ici rispetto al suo futuro. Nel caso in cui dovesse subentrare un’altra azienda siamo pronti a chiedere la clausola di salvaguardia occupazionale per garantire un futuro certo e sicuro ai lavoratori attualmente impiegati nel cantiere”, spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria

