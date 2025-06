“Bestiario di Liguria”, Barbieri racconta le storie dei nostri animali

Al Barontini proseguono i nostri venerdì di incontri culturali, di letteratura gialla e noir, di territorio, di benessere, di curiosità e tanto altro. A volte accompagnati da cene, a volte da musica ma sempre piacevoli e conviviali. Venerdì 6 giugno alle 20,30 allo Spazio Barontini di Sarzana, Piero Barbieri, avvocato in pensione, ricercatore storico e scrittore uomo di grande cultura e desideroso di comunicare da dove arriviamo e dove siamo diretti. Barbieri dopo anni in cui non si è risparmiato a scrivere di diritto: atti, pubblicazioni e libri, ha cambiato direzione, cimentandosi nella descrizione del proprio territorio alla ricerca del genius loci, delle sue radici, delle sue origini.

L’ultimo suo lavoro è la nuova edizione di “Bestiario di Liguria”, raccolta di storie di animali, ambientate in Liguria, tra il fantastico, il reale ed il surreale inserendoli fra cielo e terra, in uno spazio che fluttua tra l’umano e il ferino, proponendo immagini vere, altre fantastiche ed altre ancora surreali. Gli animali protagonisti popolano tutta la Liguria ma i loro pensieri, i loro istinti, le loro azioni, le loro reazioni sono universali.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com