D’Angelo si prende fino ad inizio settimana prossima per decidere. Nel mentre la firma di Gazzoli e Melissano

Si dovrà ancora attendere qualche giorno per la decisione finale di Luca D’Angelo, a cui lo Spezia ha concesso fino all’inizio della prossima settimana per la comunicazione definitiva per quanto riguarda il suo futuro. L’allenatore si è rifugiato nella sua Pescara per regalarsi qualche giorno di relax lontano dalla Spezia, per riuscire a superare la delusione per la finale persa. Prima di partire per l’Abruzzo, D’Angelo si era reso protagonista di una brevissima toccata e fuga al centro sportivo di Follo, dove però non si era intrattenuto con i giocatori ed è subito partito con l’auto con casa come meta.

Dallo Spezia filtra serenità circa la decisione finale dell’allenatore, ma ovviamente la società è pronta a qualsiasi tipo di movimento per non farsi trovare impreparata qualunque sia lo scenario da affrontare. Qualora D’Angelo optasse per la separazione per trovare nuovi stimoli dopo la fine di un ciclo che ha risucchiato parecchie energie, lo Spezia sarebbe pronto a puntare su un profilo esperto per la panchina, un elemento che conosca la Serie B e che soprattutto prediliga il 3-5-2, per evitare stravolgimenti nella rosa. Ovviamente non a costi proibitivi.

