Gestione rischi alluvionali, PD: “Giunta regionale sorda alle richieste di Anci”

Liguria. “Il regolamento del piano di gestione dei rischi alluvionali carica i comuni di responsabilità e interventi che, soprattutto per i più piccoli, diventano impossibili da gestire. Il Piano di Bacino presentato oggi in Commissione Ambiente e Territorio in Regione è un testo non condiviso con Anci che appesantisce di adempimenti le amministrazioni locali che, in assenza di un’organizzazione amministrativa, difficilmente potrà affrontare le richieste di autorizzazioni, modifiche pianificatorie, studi dei bacini idrografici, soprattutto lì dove non c’è personale qualificato sufficiente, proprio per la dimensione dell’amministrazione locale. Un aggravio per i Comuni. Per questo Anci ha presentato svariate osservazioni e richieste di modifiche, cadute nel vuoto”.

Così Davide Natale, segretario del Pd Liguria e consigliere regionale, vicepresidente della commissione Ambiente.

