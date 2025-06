“Gita” in monopattino in mezzo al traffico di Via Veneto: passanti sbalorditi, gimcana per evitarli

È stata una questione di pochissimi momenti e ha destato notevole perplessità tra numerosi testimoni. Questa mattina, non erano ancora le 10, una colonna di monopattini è passata in mezzo al traffico di Via Veneto, nel punto in cui il quartiere di Mazzetta finisce con il muraglione dell’ospedale. Ad un primo colpo d’occhio i conducenti sembravano essere turisti, tutti dotati di zainetto e casco. Il gruppo, che viaggiava su dei mezzi tutti uguali, è arrivato al semaforo dell’incrocio con Via San Cipriano, fermandosi al rosso. Scattato il verde, sono ripartiti, alcuni con qualche titubanza perché il numero delle auto è aumentato. La strada al momento del loro passaggio non era particolarmente trafficata e molte persone, chi passava e aspettava il bus, hanno osservato la scena. Come è noto la rete delle ciclabili in città è molto frammentata ma il loro transito su questa via trafficata ha generato ulteriori interrogativi, soprattutto nel momento in cui, poco prima dell’imbocco con Via Redipuglia: un’auto doveva svoltare per andare in direzione Galleria Spallanzani e si è infilata in mezzo ai monopattini approfittando dell’esitazione di alcuni conduttori. È andato tutto bene, ma la scena ha innescato spontaneamente qualche domanda, anche quando alle spalle della seconda metà della colonna è arrivato un bus che ha mantenuto la distanza di sicurezza. L’ultimo interrogativo è su come sia partito il tutto, quindi, se sia stata una svista sulla viabilità o un itinerario premeditato.

