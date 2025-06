Giunta Salis, vicina una soluzione: ipotesi Canessa (Pd) per la presidenza del consiglio

Genova. Cherchez la femme. Ma non per trovare la causa del problema, bensì la sua soluzione. Nell’ambito della costruzione della giunta Salis, in queste ore, il tema della rappresentanza di genere tiene banco e allora succede che, per garantire adeguato spazio alle tante donne che in questo momento hanno ruoli primari nella politica genovese, la presidenza del consiglio comunale della sesta città d’Italia potrebbe andare a una donna, giovane, del Pd. Il profilo è quello di Vittoria Canessa Cerchi, già consigliera comunale negli ultimi mesi del governo Bucci-Piciocchi, esponente della minoranza dem, tra le più votate alle ultime elezioni.

Al momento sarebbe la favorita, con un’alternativa in Rita Bruzzone, altra consigliera comunale e altra campionessa di preferenze che, però, avrebbe in cuore un ruolo nella squadra di governo (per lei si parla di una delega a Scuola o personale).

