Il Gruppo Costa Edutainment acquisisce l’Acquapark Onda Blu in Abruzzo

Genova. Il gruppo Costa Edutainment prosegue il percorso di crescita attraverso l’acquisizione del parco Aquapark Onda Blu di Tortoreto in provincia di Teramo, Abruzzo. L’espansione consente al gruppo di ampliare il proprio business nell’area del Centro Italia consolidando la leadership nel settore della gestione di parchi e acquari a livello nazionale, con particolare riferimento all’ambito dei parchi acquatici, in cui vanta un consolidato know-how attraverso la gestione di Aquafan in Romagna e delle Caravelle in Liguria.

L’operazione, conclusa oggi, vede il gruppo guidato da Giuseppe Costa acquisire il parco da Pedicone Holding, presieduta dal fondatore del parco Giulio Pedicone.

