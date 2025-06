Il Liguria Pride torna in piazza, ancora senza patrocinio: “Non ci sono i tempi, ma speriamo la nuova giunta ci coinvolga”

Genova. Niente patrocinio neanche quest’anno, ma “non lo abbiamo chiesto perché non ci sono i tempi . Detto questo, speriamo di avviare un dialogo con la nuova giunta Salis così da arrivare a una visione condivisa e ad azioni concrete”. A parlare è Ilaria Gibelli, avvocata e presidente del Liguria Pride, alla presentazione ufficiale proprio del Pride genovese, il cui culmine sarà raggiunto sabato 14 giugno con la tradizionale parata.

Il riferimento di Gibelli è alla promessa che la neo sindaca Silvia Salis ha fatto in campagna elettorale: ridare il patrocinio al Pride, tolto dalla giunta Bucci nel 2018: “I tempi tecnici non ci sono – conferma Gibelli – ciò non toglie che non è una priorità: siamo andati avanti per anni senza. Speriamo piuttosto di avere incontri con la nuova giunta e di essere convocati, anche sul tema dell’ufficio LGBTQIA+ sempre preannunciato dalla sindaca. Sui diritti non si possono fare compromessi, l’ufficio di per sé non basta, servono risorse e azioni concrete e ci auspichiamo che la maggioranza ci coinvolga”.

