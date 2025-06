La segreteria provinciale di Azione si dimette in blocco: “Differenze di vedute con gli organismi regionali”

La segreteria provinciale di Azione comunica “con rammarico le proprie dimissioni irrevocabili da tutti gli incarichi direttivi”. Un fulmine a ciel sereno, che azzera la dirigenza spezzina del partito di Carlo Calenda e che apre la porta a scenari imprevedibili per l’immediato futuro e per la corsa alle elezioni comunali che alla Spezia si celebreranno nel 2027.

“Una decisione difficile, maturata nel tempo e divenuta inevitabile di fronte alle evidenti differenze di vedute con gli organi dirigenti regionali. Riteniamo – spiegano i componenti della segreteria provinciale di Azione – che, in un contesto in cui non esistono più le condizioni per un confronto costruttivo e condiviso, una separazione consensuale sia la soluzione più matura e rispettosa per entrambe le parti. Proseguire su strade diverse ci permetterà di restare fedeli ai nostri ideali senza alimentare ulteriori tensioni o ambiguità”.

Un terremoto dal quale la segreteria intende comunque uscire con spirito propositivo: “Continueremo a lavorare per un’Italia più giusta, moderna ed europea, nei modi e nelle forme che riterremo più coerenti con i nostri principi. Un ringraziamento speciale va a chi ci ha supportato in questi anni: Carlo Calenda, Giulia Pastorella, Fabrizio Benzoni, Giuseppe Zollino, tutte le direzioni provinciali dei partiti con cui abbiamo collaborato, e talvolta ci siamo confrontati anche duramente, ma sempre nel massimo rispetto reciproco”, concludono.

