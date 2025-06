Da Bricchi de mâ – Parco Museo Tigullio

È attualmente in fase di sperimentazione nei Comuni di Lavagna e Cogorno Bricchi de mâ – Parco Museo Tigullio , un progetto innovativo di valorizzazione del paesaggio culturale e ambientale del Levante ligure, pensato per promuovere il territorio come destinazione di turismo sostenibile, responsabile e attivo tutto l’anno.

