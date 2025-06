Venerdì 6 giugno, alle ore 18,30, alla Factory di Sarzana, via Fiasella, 24, apre la mostra del noto fotografo e designer Marino Serafin, mostra ispirata all’arte giapponese, quella della seconda metà del XVIII che mette in immagine la bellezza e la grazia femminile osservate nelle giovani donne ospiti delle case da the, chiamate nella città di Edo (l’odierna Tokio), anche “Case verdi”. Dipinge anche paesaggi liricamente visti attraverso la pioggia e la nebbia, attori del teatro Kabuki e Samurai. Serafin riprende e interpreta la raffinatezza di questi tempi classici, ispirandosi a Utamaro, uno degli artisti più famosi del tempo del quale è presente, in mostra, un omaggio, ma “inventandosi” un linguaggio molto particolare, incide, infatti, su lastre di perpex, inchiostrate ed erase per simulare segni e sfumature. Il risultato è straordinario per eleganza, originalità.

La mostra, curata da Giovanna Riu, sarà visitabile fino al 20 giugno, dal martedì alla domenica, dalle ore 18 alle ore 20.

L’articolo Le opere di Marino Serafin in mostra alla Factory di Sarzana proviene da Città della Spezia.

