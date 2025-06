Mazzi si dimette da consigliera provinciale: “Senza risorse è impossibile lavorare per il territorio”

Eletta per la terza consecutiva consigliere provinciale lo scorso aprile, Rita Mazzi, sindaca di Follo, ha deciso di dimettersi dal ruolo ricoperto in Via Veneto, dove sedeva tra le file della maggioranza di centrodestra. Dimissioni di cui il consiglio provinciale ha preso atto nella seduta odierna, dando contestualmente il via libera alla surroga di Mazzi, in luogo della quale subentra Stella Pollina, consigliera comunale nel capoluogo. “Ho motivato la mia scelta con ragioni strettamente personali. Ho già fatto due volte l’esperienza di consigliera provinciale, con buona soddisfazione, ma mi aspettavo che le cose cambiassero, che le Province tornassero a essere quello che erano prima. Ci ho riprovato, ma mi sono resa conto che non stava cambiando niente, che risorse non ne arrivavano, che stare in Provincia senza quattrini che consentano di lavorare per il nostro territorio mi era praticamente impossibile”, dice Mazzi a CdS. “Ho quindi pensato che alla fine non mi interessava stare lì solo per partecipare ai consigli e tirare su o meno la mano, non volevo più perdere tempo – aggiunge la prima cittadina di centrodestra -. Per il mio territorio lavorerò lo stesso, in maniera anche migliore, senza più essere condizionata. Non è stato sempre facile stare in Provincia in questi anni senza la disponibilità di risorse adeguate, con i colleghi che chiedevano interventi sul territorio, senza che si riuscisse a operare. Parliamo di viabilità, di sanità, di Ato idrico, di scuole… Io quando faccio parte di un gruppo cerco di dare i giusti rispetto e lealtà, ma se poi per la mancanza di risorse non è possibile lavorare allora le cose diventano complicate, perciò ho preferito lasciare”.

