Media Valbisagno, Passadore: “Per i municipi più risorse umane”. E sui cantieri: “Li han tenuti fermi, rischiamo un’estate complicata”

Genova. “Non fate caso al disordine”. Con queste parole Lorenzo Passadore, neo presidente del Muncipio IV Media Valbisagno – che ha superato con il 52,7% il suo avversario, il presidente uscente Maurizio Uremassi, fermatosi a quota 43.3% – ci accoglie nell’ufficio di piazza Boero, diventato, a pochi giorni dal responso delle urne, un vero e proprio cantiere: sul tavolo i fascicoli da ordinare, insieme alle priorità e le prime urgenze di un territorio che in qualche modo è stato ago della bilancia nell’ultima tornata elettorale.

“Le prima cosa che ho fatto è quella di programmare una serie di incontri cruciali per la prossima settimana – esordisce – Mi vedrò con le direzioni principali del Comune che hanno un impatto concreto sul nostro municipio: regolazione mobilità, infrastrutture strategiche e idrauliche, strade e verde pubblico. Inoltre, incontrerò i vertici di Aster (verde, manutenzioni, strade e marciapiedi), AMIU e AMT. È fondamentale avere un quadro chiaro e coordinato”.

