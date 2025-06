Genova. Un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo il ritrovamento di un sacchetto con oltre 3 kg di cocaina nel suo furgone.

Il trentenne, cittadino polacco, aveva parcheggiato a bordo strada in via Ferri. Gli agenti delle volanti hanno deciso di fare un controllo, cui lui ha reagito con nervosismo: “Sto consegnando merce dal Belgio a Genova”, ha spiegato. Il pianale di carico però era vuoto, e i poliziotti hanno deciso di portare sia lui sia il furgone in questura.

